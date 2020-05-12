Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 16:04

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что благодаря тому, что Саудовская Аравия начала снижать добычу нефти, американская нефтяная промышленность поправила позиции.

"Цены на нефть пошли вверх, поскольку Саудовская Аравия снижает объемы добычи нефти. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест, снова начинают выглядеть очень хорошо", - написал он в твиттере во вторник.

"В то же время цены на бензин рекордно низки", - отметил президент США.

Страны ОПЕК+ на заседании в середине апреля договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.

Лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия - заявляли о готовности заключить новое соглашение, если другие страны, в частности, США, также ограничат добычу.

Сделка, к которой присоединились и США, предусматривает сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.

1ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!