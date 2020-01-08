Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 17:38

*** Президент полагает, что Иран уступил в конфликте с США

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали.

"У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб", - сказал Трамп в Белом доме.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошей стороной для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - отметил президент.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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