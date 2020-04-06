Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 14:37

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник высоко оценил действия американских властей в ситуации с двумя круизными лайнерами, на одном из которых ранее обнаружили коронавирус.

"По соображениям гуманности пассажиры с двух круизных лайнеров, на которых произошли вспышки коронавируса, получили медицинскую помощь, а при наступлении подходящего момента им позволили под тщательным контролем сойти (с борта лайнеров - ИФ). Сделано очень аккуратно", - написал Трамп в Twitter.

Он также заявил, что никакая другая страна, кроме США, не приняла бы у себя эти два лайнера.

Ранее стало известно, что круизный лайнер Zaandam, на котором четыре пассажира скончались от коронавируса, пришвартовался в порту Форт-Лодердейл в штате Флорида.

Также в порт пустили лайнер Rotterdam, сопровождавший Zaandam и забравший на свой борт оттуда часть пассажиров.

Местные власти и оператор лайнера достигли соглашения, согласно которому около 1200 здоровых пассажиров смогут сойти с лайнера, а 26 заболевших останутся на нем, чтобы пройти лечение, 13 заболевших доставят в больницу.

Лайнер отправился в круиз из Буэнос-Айреса 7 марта, завершиться он должен был через две недели в Чили. Однако с 14 марта порты отказывались принимать Zaandam.

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