Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 16:10

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что прорабатывается вопрос о возможности введения антитурецких санкций за приобретение российских систем ПВО С-400.

"Мы изучаем и обсуждаем этот вопрос (введения санкций за С-400 - ИФ)", - сказал Трамп во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Лондоне.

Он напомнил, что Анкара хотела приобрести американские системы Patriot, но администрация предыдущего президента США Барака Обамы не позволила ей этого сделать.

Трампа добавил, что будет обсуждать вопрос С-400 с президентом Турции Реджепом Эрдоганом позже во вторник.

В свою очередь французский лидер указал, что не понимает, как "технически возможно", чтобы Турция была членом НАТО и приобретала российские С-400.

"Как возможно быть членом альянса, работать со всеми нами... и покупать С-400? Технически это не возможно", - сказал Макрон.

Ранее в ноябре на встрече с президентом США Дональдом Трампом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил отказ Анкары от российских систем С-400 в пользу Patriot. В то же время Анкара не против покупки Patriot в дополнение к С-400.

США считают, что Россия может использовать передаваемые Анкаре С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

После покупки Анкарой российских С-400 США исключили Турцию из программы создания F-35.

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