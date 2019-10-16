Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 17:47

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, рассуждая о роли РФ в Сирии, напомнил о последствиях участия СССР в войне в Афганистане.

Во время встречи в Белом доме с президентом Италии Серджо Маттареллой он напомнил журналистам, что СССР "истратил много денег в Афганистане".

"И потом страна уменьшилась в размерах: ведь не просто так она стала называться Россией", - добавил Трамп.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что не имеет ничего против того, чтобы Россия играла роль в решении проблем Сирии. "Желаю удачи", - сказал он.

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