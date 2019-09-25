Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 23:23

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии инициировали расследование, цель которого определить, имеются ли основания для его импичмента, так как осознают, что не смогут победить на президентских выборах 2020 года

"Они (демократы - ИФ) сосредоточились на охоте на ведьм. Они не могут выиграть у нас на выборах", - сказал Трамп на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что у республиканцев - "великолепные" позиции, согласно опросам, в таких штатах, как Огайо, Айова, Пенсильвания и Северная Каролина.

По его словам, демократы не думают, что смогут победить, и поэтому они решили: "Давайте-ка объявим ему импичмент".

Белый дом в среду опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле этого года. Согласно документу, президент США в беседе просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако он не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свои должности для достижения политических целей.

Накануне спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

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