Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 15:10

Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил американских демократов в попытках разрушить Республиканскую партию и призвал своих сторонников сплотиться.

Такие заявления прозвучали накануне слушаний в Конгрессе США, связанных со скандалом вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля.

"Демократы стараются уничтожить Республиканскую партию и все, за что она стоит. Поддержим друг друга, сыграем в их игру и будем храбро драться, республиканцы. Наша страна поставлена на карту!" - написал президент на своей странице в Twitter.

В четверг на 09:00 по местному времени (16:00 мск) в комитете по делам разведки Палаты представителей Конгресса США, в связи с этим скандалом, запланированы слушания с участием и.о. директора Национальной разведки Джозефа Макгуайера.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

1аю ар

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