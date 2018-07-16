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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:43 16.07.2018 - 17:43

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию США в нежелании делать ничего, кроме "обструкции" международных отношений.

"Будучи президентом, я не могу принимать решения по внешней политике, для того чтобы примирить критиков, СМИ, демократов, которые не хотят делать ничего, кроме обструкции", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Он подчеркнул, что, поскольку диалог с Россией служит глобальному миру и стабильности, он готов взять на себя политический риск и пойти на этот диалог для достижения этих целей.

1нс об

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