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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию США в нежелании делать ничего, кроме "обструкции" международных отношений.

"Будучи президентом, я не могу принимать решения по внешней политике, для того чтобы примирить критиков, СМИ, демократов, которые не хотят делать ничего, кроме обструкции", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Он подчеркнул, что, поскольку диалог с Россией служит глобальному миру и стабильности, он готов взять на себя политический риск и пойти на этот диалог для достижения этих целей.

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Интерфакс