Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 1:04

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Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал в четверг трагедией то, что многие страны выполняли все рекомендацию ВОЗ и не сразу закрыли свои границы для граждан Китая для защиты от коронавируса COVID-19.

"Трагично, что другие страны доверяли ВОЗ и не стали прекращать транспортное сообщение. Посмотрите на Италию, Испанию, Францию", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По мнению Трампа, ВОЗ на начальном этапе распространения коронавируса допустил ошибки. " Это была ошибка. Либо они всё знали (реальное положение вещей с вирусом - ИФ). И если они обо всем знали, то это ещё хуже", - отметил президент США.

Трамп напомнил, что США годами перечисляли ВОЗ в разы больше денег, чем Китай. "И при этом создаётся впечатление, что эту организацию контролирует Пекин", - считает американский президент.

По его мнению, ВОЗ и ВТО "несколько десятилетий плохо с нами обращались, зато - помогали Китаю".

На просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о том, что в Вашингтоне все больше склоняются к версии, согласно которой коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в китайском городе Ухань и случайно попал за ее пределы, Трамп ответил: "Мы очень внимательно изучаем это (то, откуда появился вирус - ИФ)". При этом он не стал говорить, считает ли он правдоподобной данную версию.

1во бм

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