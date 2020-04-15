Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 0:15

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал в четверг трагедией то, что многие страны выполняли все рекомендацию ВОЗ и не сразу закрыли свои границы для граждан Китая для защиты от коронавируса COVID-19.

"Трагично, что другие страны доверяли ВОЗ и не стали прекращать транспортное сообщение. Посмотрите на Италию, Испанию, Францию", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По мнению Трампа, ВОЗ на начальном этапе распространения коронавируса допустил ошибки. " Это была ошибка. Либо они всё знали (реальное положение вещей с вирусом - ИФ). И если они обо всем знали, то это ещё хуже", - отметил президент США.

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