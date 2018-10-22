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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 21:38 22.10.2018 - 21:38

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что Китай также должен быть подключен к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Китай не является частью этого соглашения (ДРСМД), но они должны быть включены в него", - сказал он, общаясь в понедельник с журналистами у Белого дома.

1ар ав

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