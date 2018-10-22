Трамп: ДРСМД должен распространяться и на Китай
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Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что Китай также должен быть подключен к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Китай не является частью этого соглашения (ДРСМД), но они должны быть включены в него", - сказал он, общаясь в понедельник с журналистами у Белого дома.
1ар ав
Интерфакс