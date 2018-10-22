Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что Китай также должен быть подключен к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Китай не является частью этого соглашения (ДРСМД), но они должны быть включены в него", - сказал он, общаясь в понедельник с журналистами у Белого дома.

1ар ав

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс