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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:06 16.07.2018 - 18:06

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы у Москвы был на него компромат, то его бы уже предоставили. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой российского государства, президентом Владимиром Путиным.

"Если бы у них был материал, они бы его предоставили", - отметил Д.Трамп.

По словам Д.Трампа, подобные заявления - "фактический позор для нашей страны, и мы должны сказать, что это фактически была охота на ведьм".

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