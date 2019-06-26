Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 15:09

*** Он не собирается отправлять туда американских военных в случае конфликта

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Если между Соединенными Штатами и Ираном начнется война, то она будет короткой, убежден президент США Дональд Трамп.

"Я надеюсь, что у нас ее (войны - ИФ) не будет. Но у нас сильные позиции, и, если что-то произойдет, то у нас сильные позиции, и эта война будет короткой", - сказал он в среду в интервью Fox News.

Он отметил, что не собирается отправлять американских солдат на иранскую территорию в случае вооруженного конфликта. "Военных непосредственно там не будет", - сказал президент.

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