Иерусалим. 28 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.

"В рамках этой концепции Иерусалим останется неделимой, это важно, неделимой столицей Израиля", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

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