Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 18:56

Иерусалим. 28 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.

"В рамках этой концепции Иерусалим останется неделимой, это важно, неделимой столицей Израиля", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он напомнил, что уже перенес посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также, что США и так уже признают Иерусалим столицей Израиля.

Трамп отметил, что план США призывает к сосуществованию двух государств и включает в себя детальные карты территорий государств. Также в рамках плана территория, находящаяся под контролем палестинцев, будет удвоена, однако он также будет признавать суверенитет Израиля над израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

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