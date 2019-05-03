Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 20:40

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Китая позитивно смотрят на идею участия в трехстороннем соглашении с США и Россией, ограничивающем ядерные арсеналы, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.

"С Китаем я обсуждал это, и они хотели бы стать участниками такой сделки", - сказал он журналистам в Белом доме.

Более того, по словам Д.Трампа, в Пекине с даже большим энтузиазмом смотрят на эту перспективу, нежели на возможность завершить переговоры с Вашингтоном по спорным торговым вопросам.

Он отметил, что США поднимали с Китаем эту тему как раз во время торговых переговоров.

1во ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!