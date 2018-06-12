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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 16:23 12.06.2018 - 16:23

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея должна приступить к процессу денуклеаризации очень быстро, заявил президент США Дональд Трамп во вторник в интервью телеканалу АВС.

"Они (КНДР - ИФ) должны избавиться от ядерного оружия очень быстро, я думаю, что они хотят сделать это достаточно быстро. Мы посмотрим. Это значит, что они должны начать процесс немедленно", - сказал Д.Трамп.

Он отметил, что в этом вопросе США будут сотрудничать с Южной Кореей, Японией и Китаем.

Д.Трамп также сказал, что соглашение с КНДР по атому должно быть более жестким, чем соглашение по иранскому атому.

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