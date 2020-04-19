Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 1:25

Вашингтон. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Кризис с коронавирусом показал, как важно для США располагать собственными цепочками поставок товаров, чтобы не зависеть от ситуации в других государствах, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если мы чему-то научились в этой ситуации, так это тому, что нужны наши собственные цепочки поставок", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Я всегда говорил, что в этом (в получении деталей для производства товаров из-за рубежа - ИФ) нет ничего хорошего. Ведь все очень просто: производите все детали здесь", - добавил Трамп.

Он призвал подумать о том, что будет, если, например, из-за войны прервутся поставки важных деталей из-за рубежа.

"Это все - вина глобалистов. Их система не работает. Уж точно она не работает в сложных или опасных ситуациях", - подытожил президент США.

1во гс

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