Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 21:39

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ликвидация командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани имела целью предотвратить войну.

"Прошлой ночью мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы ее начать", - заявил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-о-Лаго.

При этом Трамп повторил, что Вашингтон не добивается смены режима в Иране.

Также президент обвинил убитого Сулеймани в том, что он двадцать лет дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, и что он несет ответственность за гибель сотен американцев. Трамп заявил, что именно он стоял за последними нападениями на американцев в Ираке, за ракетным обстрелом базы у Тикрита, за организацией беспорядков у посольства США в Багдаде.

"То, что США сделали вчера, надо было сделать уже давно. Многие жизни были бы спасены", - добавил Трамп.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

1аю тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!