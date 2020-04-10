Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 20:10

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс.

б/с в рамках международных усилий по решению проблемы низких цен на этот энергоресурс, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Они готовы добывать на 100 тыс. баррелей меньше", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом, по словам Трампа, США готовы "оказать помощь Мексике" в преодолении негативных последствий такого решения.

"Они нам вернут деньги, когда будут готовы сделать это", - добавил президент США.

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