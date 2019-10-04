Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 18:12

*** Призывы к КНР в этой связи не связаны с торговыми переговорами

Вашингтон. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заверил общественность, что расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена не носит политического характера.

"Меня не волнует (избирательная - ИФ) кампания Байдена, меня волнует коррупция", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.

В то же время, по мнению Трампа, Байдену не удастся стать кандидатом на президентский пост от Демократической партии.

Президент подчеркнул, что его призывы к Пекину расследовать деятельность Байдена не связаны с торговыми переговорами США и КНР. "Один вопрос не имеет отношения к другому", - сказал Трамп.

Он добавил, что КНР хочет заключить соглашение с США, поскольку американские "пошлины убивают" китайскую экономику.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп, призвавший накануне Китай обратить внимание на деятельность Джо Байдена и его сына Хантера в КНР, не первый раз обращается к китайской стороне с таким предложением. Так, во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 18 июня Трамп уже поднимал этот вопрос.

25 июля Трамп пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Джи и Хантера Байденов.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

1аю ав

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