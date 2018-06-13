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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 0:53 14.06.2018 - 00:53

***Встречи с Путиным дали бы возможность обсудить ситуации в Сирии и на Украине - президент США

Нью-Йорк. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран "большой семерки" в ходе саммита в Канаде 25% времени обсуждали Россию, поэтому было бы лучше, если бы Россия была там, заявил президент США Дональд Трамп.

"Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, обсуждая Россию. И я сказал, что было бы лучше, если бы она (РФ - ИФ) была здесь. Я не за Россию. Я за США", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского президента, если бы его российский коллега Владимир Путин присутствовал на встречах саммита G7, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и на Украине.

"Вот вам пример: если бы он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) был на той встрече (на саммите -ИФ), я мог бы попросить его сделать вещи, которые лучше для мира, которые лучше для страны, лучше для него", - отметил Д.Трамп.

По словам американского президента, если бы его российский коллега Владимир Путин присутствовал на встречах саммита G7, они могли бы воспользоваться возможностью и обсудить ситуации в Сирии и на Украине.

"Вот вам пример: если бы он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) был на той встрече (на саммите -ИФ), я мог бы попросить его сделать вещи, которые лучше для мира, которые лучше для страны, лучше для него", - отметил Д.Трамп.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в китайском Циндао заявил, что разногласия и дискуссии в "семёрке", если они были, являются нормальным рабочим процессом, к которому надо относиться без иронии. "Безусловно, это тоже представляет интерес, это крупнейшие экономики", - добавил В.Путин. "Мы видим, что там есть внутренние проблемы",- добавил он.

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