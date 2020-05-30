Этот контент был опубликован 31 мая 2020 г. 0:34

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп указал на чрезвычайно важную роль занимать лидирующее место в освоении космоса, а также пообещал, что первыми людьми на Марсе будут американцы.

"Ты не можешь быть "номером один" на Земле, если ты - "номер два" в космосе", - сказал Трамп, выступая перед сотрудниками НАСА во Флориде.

"И мы нигде не будем "номером два"", - добавил глава Белого дома. Он также отметил, что США "вернули себе престиж мирового лидера" в космосе.

Кроме того, Трамп заверил, что "первой женщиной на Луне будет американка" и "первой страной, астронавты которой приземлятся на Марс, будет США".

Американский лидер, говоря, в частности, об освоении космоса, подчеркнул, что "самое лучшее" время для США только начинается, а впереди страну ждут "самые захватывающие годы".

1вл во бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции