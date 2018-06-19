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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 15:49 19.06.2018 - 15:49

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Телефонных разговоров между представителями высшего руководства США и КНДР на прошедших выходных не проводилось, несмотря на соответствующее обещание президента США Дональда Трампа, сообщает во вторник американский телеканал Си-Эн-Эн.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что в минувшие выходные телефонного разговора между Д.Трампом и Ким Чен Ыном не было. Два источника в администрации США рассказали телеканалу, что Д.Трамп вообще не звонил в КНДР на выходных. Источники не сообщили, по какой причине не состоялся разговор.

На прошлой неделе президент США Д.Трамп заявил в эфире телеканала "Фокс-ньюс", что 17 июня, когда в США праздновали День отца, он собирался "звонить в Северную Корею".

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