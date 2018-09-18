Трамп: ни одна страна не должна зависеть от какого-то одного поставщика энергоресурсов
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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Ни одна страна не должна зависеть в вопросе энергоресурсов от какого-то одного поставщика, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Никто не должен зависеть от лишь одного поставщика энергоресурсов", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.
При этом Д.Трамп не стал уточнять, какие именно страны-поставщики вызывают у него недовольство.
Президент США отметил, что обсудил с польским коллегой вопросы, связанные с безопасностью поставок энергоресурсов.
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Интерфакс