Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 11:22 10.07.2018 - 11:22

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, папа римский Франциск и премьер-министр Индии Нарендра Моди возглавили рейтинг мировых лидеров в соцсети Twitter, у которых больше всего подписчиков.

Согласно опубликованному во вторник ежегодному исследованию Twiplomacy компании Burson Cohn & Wolfe, первое место по количеству подписчиков занимает американский лидер. На его личный аккаунт (@realDonaldTrump) подписаны 52 млн человек. При этом, отмечается, что число его подписчиков увеличилось более чем в два раза с того момента, как он стал президентом США в январе 2017 года.

За ним в рейтинге следует папа римский Франциск, в общей сложности в его девяти аккаунтах, которые ведутся на разных языках, насчитывается 47 млн подписчиков.

На третьей строчке рейтинга расположился индийский премьер, на его личный аккаунт подписаны 42 млн пользователей Twitter.

В ТОП-10 также вошли официальные аккаунты Н.Моди как премьер-министра Индии (26 млн) и Д.Трампа как президента США (23 млн подписчиков), а также аккаунт Белого дома (17 млн). За ними расположился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (12 млн), глава МИД Индии Сушма Сварадж (11,7 млн), Королева Иордании Рания Аль-Абдулла (10,6 млн) и президент Индонезии Джоко Видодо (10 млн).

В исследовании также рассматривается статистика относительно того, какие мировые лидеры получают самую активную реакцию на свои сообщения. Так, согласно исследованию, первую строчку этого рейтинга занимает также Д.Трамп, который за последний год получил 264 млн "реакций", которые представляют собой "лайки" и "ретвиты".

Кроме того, исследователи изучили аккаунты, на которые чаще всего подписаны сами мировые лидеры. Больше всего политиков подписаны на официальный аккаунт Организации объединенных наций (ООН), а также на личный аккаунт экс-президента США Барака Обамы и аккаунт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Между тем, хэштегами, самыми упоминаемыми мировыми лидерами, стали #EU (ЕС) и #UNGA (Генассамблея ООН).

Burson Cohn & Wolfe ежегодно проводит подобное исследование, в ходе которого изучает более 900 аккаунтов глав государства и правительств, министров иностранных дел и политических организаций и институтов в 187 странах мира.

1вл ар

Neuer Inhalt Horizontal Line