Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 18:34

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что план США по ближневосточному урегулированию предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

"Мое виденье (план - ИФ) представляет беспроигрышную возможность для обеих сторон, реалистичное сосуществование двух государств", - сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Он отметил, что Израиль "делает большой шаг в сторону мира".

Американский лидер указал, что палестинцы "заслуживают намного лучшей жизни".

По его словам, данный план представляет собой "самое детализированное предложение" по ближневосточному урегулированию, которое когда-либо выдвигалось. В частности, США и Израиль подготовят карту, которая будет отображать границы двух будущих государств - палестинского и израильского.

Ранее сообщалось, что план президента США, в частности, предусматривает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях. Предполагается, что в течение этих четырех лет сторонами будут вестись переговоры о всеобъемлющем соглашении. Кроме того, план предусматривает, что израильские поселения остаются под контролем Израиля.

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