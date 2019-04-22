Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 19:28

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник позлорадствовал в связи с низкими рейтингами телеканала CNN, который традиционно представляет точку зрения демократов.

"Поздравляю!" - написал он в Twitter, прикрепив к своей записи ссылку на новость о низких рейтингах CNN в апреле.

Д.Трамп неоднократно критиковал CNN и другие американские СМИ, которые симпатизируют политикам Демократической партии США.

В то же время на канале Fox News, который является конкурентом CNN, Д.Трамп появлялся и давал интервью на его телепередачах примерно 40 раз после того, как занял пост президента. В последний раз в эфире канала CNN Д.Трамп выступил в августе 2016 года, когда был кандидатом на пост главы государства, отмечает газета The Hill.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!