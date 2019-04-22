Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник позлорадствовал в связи с низкими рейтингами телеканала CNN, который традиционно представляет точку зрения демократов.
"Поздравляю!" - написал он в Twitter, прикрепив к своей записи ссылку на новость о низких рейтингах CNN в апреле.
Д.Трамп неоднократно критиковал CNN и другие американские СМИ, которые симпатизируют политикам Демократической партии США.
В то же время на канале Fox News, который является конкурентом CNN, Д.Трамп появлялся и давал интервью на его телепередачах примерно 40 раз после того, как занял пост президента. В последний раз в эфире канала CNN Д.Трамп выступил в августе 2016 года, когда был кандидатом на пост главы государства, отмечает газета The Hill.
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