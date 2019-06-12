Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 21:57

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Польша согласилась купить у США партию СПГ стоимостью в $8 млрд, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Сегодня наши страны подписали соглашение о поставке дополнительно 2 млрд кубометров СПГ на сумму в $8 млрд", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Польский президент, говоря о подобных проектах, пояснил, что это "позволяет диверсифицировать источники поставок, благоприятно влияет на энергетическую безопасность. И это - хороший бизнес".

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