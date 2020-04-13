Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 21:51

Мадрид. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Мексиканский министр энергетики Росио Нале считает необходимым стабилизировать мировой рынок нефти, но не склонна считать предложение президента США Дональда Трампа о снижении добычи одолжением Мексике.

"Мы все заинтересованы в стабилизации рынка нефти. То, что предлагает Трамп - это сотрудничество, и не стоит это воспринимать, как одолжение", - сказала она в эфире мексиканской радиостанции "Радио Формула".

Министр напомнила, что "когда Мексика предложила ОПЕК+ (снижение добычи на) лишь 100 тысяч баррелей из 400 тыс., Трамп связался с (президентом Мексики) Лопесом Обрадором для того, чтобы выступить с предложением о том, чтобы остальную квоту заполнили бы США".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце прошлой недели заявил, что по итогам разговора с Трампом Мексика согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи только на 100 тыс. б/с. США тогда объявили, что возьмут на себя нагрузку по снижению в 250 тыс. б/с.

Страны G20, в число которых входит и Мексика, на заседании в пятницу подписали коммюнике, в котором "обязались принять все необходимые и незамедлительные меры, чтобы обеспечить стабильность энергетического рынка" и "одобрив намерения некоторых производителей по стабилизации энергетических рынков".

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