Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 22:23

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье раскритиковал своих политических оппонентов, заявлявших о предполагаемом сговоре его предвыборного штаба с РФ.

"Это была незаконная попытка атаки, и она провалилась. Надеюсь, кто-то займется расследованием другой стороны вопроса (в отношении тех, кто обвинял Д.Трампа - ИФ)", - сказал он журналистам.

Предположения о сговоре с РФ президент США назвал "самой нелепой историей, которую я когда-либо слышал".

"Жаль, что стране пришлось через все это пройти (через расследование "российского дела" - ИФ). И жаль, что вашему президенту пришлось через все это пройти", - добавил Д.Трамп.

Ранее стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашёл доказательств сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и Россией.

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