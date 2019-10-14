Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 21:34

***Основная часть войск США выведена из Сирии

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ему безразлично, кто будет защитить сирийских курдов, и пожелал удачи в этом деле.

"Любой, желающий помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, хоть это будет Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, они все преуспеют в этом, а мы находимся оттуда в 7 тыс. милях (примерно 11 265 км - ИФ)!" - написал Трамп в твиттере.

"После победы на 100% над халифатом группировки ИГ (запрещена в России - ИФ), я в основном вывел войска из Сирии. Пусть Сирия и (ее президент Башар - ИФ) Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за собственные земли. Я сказал моим генералам: зачем нам следует драться за Сирию и за Асада - защищать землю нашего врага?" - отметил Трамп.

По словам Трампа, вместо того, чтобы участвовать в сирийском конфликте, США следует сосредоточиться на ситуации в районе американо-мексиканской границы. Президент также пообещал, что пограничная стена будет построена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

США и европейские страны выступили против этой операции Анкары.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском. В итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечал, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

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