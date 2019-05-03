Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 20:55

Вашингтон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Россия не стремится вмешиваться в венесуэльский кризис, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп вскоре после телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Он (В.Путин - ИФ) совершенно не стремится вмешиваться в ситуацию в Венесуэле. Он только хочет увидеть там позитивное развитие ситуации", - сказал Д.Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, США тоже хотят увидеть положительное развитие событий в этой латиноамериканской стране.

"Мы бы хотели доставить туда гуманитарную помощь. Там у людей нет еды и воды", - пояснил он.

"По Венесуэле у нас получилось очень позитивное обсуждение", - добавил американский президент.

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