Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 19:55

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду высказал мнение, что с некоторых точек зрения Рабочая партия Курдистана может нести более значительную угрозу, чем ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

"Общий момент состоит в том, что все ненавидят ИГ. Рабочая партия Курдистана, которая, как вы знаете, является частью курдского (движения - ИФ), вероятно, во многих отношениях с точки зрения террористической угрозы хуже, чем ИГ", - сказал президент на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

"Я спрашиваю: "Зачем нам защищать сирийскую землю?" (Президент Сирии Башар - ИФ) Асад - не наш друг... а у Сирии также есть отношения с курдами. А они, между прочим, не ангелы, ок? Кто тут ангел? Их не очень много вокруг", - заявил Трамп.

В то же время президент заверил, что хотя ситуация в регионе очень сложная, она "находится под контролем" США.

С 9 октября ВС Турции проводят на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США подвергли эту операцию резкой критике.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

1аю ар

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