Трамп: рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле - СМИ

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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 19:59 21.06.2018 - 19:59

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце. "Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - цитирует в четверг Д.Трампа агентство "Блумберг". (последует) 1ар об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс