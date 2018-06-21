Трамп: рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле - СМИ
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Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце.
"Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - цитирует в четверг Д.Трампа агентство "Блумберг".
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Интерфакс