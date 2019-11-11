Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 4:28

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что если информация о том, что Иран продолжает обогащать уран, подтвердится, это станет очень плохим шагом.

"Если Иран сможет передать США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал без вести в Иране около 12 лет назад, это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащал и обогащает уран. Это может стать очень плохим шагом!" - написал Трамп в своем твиттере.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На этой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

Отставной агент ФБР Роберт Левинсон был захвачен в Иране в 2007 году во время миссии ЦРУ.

1вз тг

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