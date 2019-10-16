Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 17:40

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что такие региональные "игроки", как Россия и Сирия, смогут разобраться с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

"Каждый игрок там ненавидит ИГ - все, с кем мы разговаривали. Сирия - (ненавидит - ИФ) больше нас, Россия - больше нас... мы были там и сражались с ИГ, но и они там тоже присутствуют, сражаются с ИГ. Они могут с этим разобраться. И им следует разобраться", - сказал Трамп в среду журналистам в Белом доме.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!