Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что такие региональные "игроки", как Россия и Сирия, смогут разобраться с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).
"Каждый игрок там ненавидит ИГ - все, с кем мы разговаривали. Сирия - (ненавидит - ИФ) больше нас, Россия - больше нас... мы были там и сражались с ИГ, но и они там тоже присутствуют, сражаются с ИГ. Они могут с этим разобраться. И им следует разобраться", - сказал Трамп в среду журналистам в Белом доме.
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