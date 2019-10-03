Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 17:13

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон по-прежнему намерен вести переговоры с Пхеньяном.

"Они (КНДР - ИФ) хотят говорить, и мы будем с ними разговаривать", - сказал президент журналистам у Белого дома.

В четверг утром Пхеньян подтвердил, что испытал баллистическую ракету нового типа, предназначенную для запуска с подводной лодки. При этом северокорейское агентство ЦТАК отметило, что испытательный запуск не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность окружающих стран.

Нынешний запуск произошел на следующий день после того, как первый вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявил, что Пхеньян и Вашингтон договорились возобновить переговоры о денуклеаризации на рабочем уровне на этой неделе.

Обе стороны будут иметь "предварительный контакт" в пятницу, а переговоры на рабочем уровне пройдут на следующий день, заявил он, не раскрыв место проведения.

Госдепартамент США также подтверждал, что обе стороны планируют "встретиться в течение следующей недели".

В четверг южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило, что северокорейская делегация во главе с главным переговорщиком КНДР по вопросам денуклеаризации Ким Мён Гилем направляется в Швецию на переговоры с США.

Лидеры США и КНДР - Дональд Трамп и Ким Чен Ын - на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.

Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.

1аю

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