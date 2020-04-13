Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 1:01

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Соглашение о снижении объемов добычи нефти позволит спасти миллионы рабочих мест в США, сообщил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Страны мира (в рамках соглашения) сократят добычу нефти примерно на 20 млн баррелей в сутки, это позволит сохранить рабочие места в Техасе, Оклахоме, Северной Дакоте, в других крупных энергетических штатах... Это поддержит почти 11 млн рабочих в нефтегазовой сфере", - сказал Трамп.

"Это основательное соглашение, и я хотел бы поблагодарить Саудовскую Аравию, российского президента Путина, президента Мексики Лопеса Обрадора, который проявил большую гибкость и невероятную смекалку", - отметил Трамп, подчеркнув, что речь идет об "историческом соглашении".

Ранее Трамп заявлял, что страны ОПЕК+ согласовали сделку, предусматривающую сокращение добычи нефти на 20 млн баррелей в сутки.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!