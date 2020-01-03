Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 15:28

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ликвидированный командующий иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани тем или иным образом имел отношение к гибели миллионов человек, включая граждан США.

"Он был прямым или косвенным образом ответственным за гибель миллионов человек, в том числе значительного числа протестующих, недавно убитых в самом Иране", - написал Трамп в Twitter.

"Генерал Касем Сулеймани за долгое время убил или серьезно ранил тысячи американцев и планировал убить намного больше... но попался!" - отметил американский лидер.

При этом, утверждает Трампа, Сулеймани "ненавидели и боялись" в Иране, и его смерть на самом деле не вызывает большой печали.

Президент добавил, что Сулеймани следовало "уничтожить" много лет назад.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в прошлую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

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