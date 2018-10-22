Трамп: США будут наращивать ядерный арсенал для оказания давления на Россию и Китай
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Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США продолжат увеличивать запасы ядерного оружия, пока РФ и КНР не изменят свою линию поведения.
"Пока люди не придут в чувства, мы будем наращивать (ядерный арсенал - ИФ)", - сказал он журналистам у Белого дома.
"Это угроза, (...) которая включает в себя и Китай, и Россию, и любого, кто хочет играть в эти игры", - отметил он.
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Интерфакс