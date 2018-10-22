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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 21:32 22.10.2018 - 21:32

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США продолжат увеличивать запасы ядерного оружия, пока РФ и КНР не изменят свою линию поведения.

"Пока люди не придут в чувства, мы будем наращивать (ядерный арсенал - ИФ)", - сказал он журналистам у Белого дома.

"Это угроза, (...) которая включает в себя и Китай, и Россию, и любого, кто хочет играть в эти игры", - отметил он.

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