Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 21:19

*** Он заявляет, что США уже снизили добычу за Мексику

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - США помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Это большой объем для Мексики, но очень маленький объем для США...Поэтому я согласился забрать "излишек" на себя....а они возместят это нам позже, может быть в другом виде", - заявил Трамп.

"Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей. Это значит, что они на 250 тыс.- 300 тыс. баррелей отстают (от того, что от Мексики ожидают другие страны-экспортеры нефти -ИФ). Мы восполним эту разницу, они возместят позднее", - сказал Трамп.

Трамп, когда у него спросили, значит ли это, что США снизят добычу нефти, ответил, что США уже снизили добычу, под давлением ситуации на рынке.

Трамп пояснил, что, если бы власти Мексики не пошли на уступки, они продавали бы нефть по $5-10 за баррель.

***/ 1мм 1во МФ

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!