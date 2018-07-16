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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 22:15 16.07.2018 - 22:15

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что обеим странам для построения будущего недостаточно уделять внимание лишь вопросам прошлого.

"Я понимаю, что для построения более светлого будущего мы не можем концентрироваться исключительно на прошлом; как две самые мощные ядерные державы мы должны ладить!" - написал президент на своей странице в "Твиттере".

Также Д.Трамп заявил о своем доверии американским спецслужбам.

"Как я уже говорил сегодня и много раз раньше: у меня огромное доверие к моим людям в разведке", - отметил президент.

Ранее Д.Трамп заявил на пресс-конференции в Хельсинки, что В.Путин в ходе переговоров отрицал обвинения во вмешательстве в выборы с США.

"Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве)", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России В.Путиным.

Д.Трамп также поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.

1аю тг

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