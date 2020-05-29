Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 21:10

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Трамп пояснил, что, по мнению США, Гонконг недавно де-факто "перестал быть автономной составляющей (Китая - ИФ)".

"Китай заменил свое обещание следовать принципу "одна страна - две системы" на принцип "одна страна - одна система", - заявил Трамп в Белом доме.

"Мы начнем рассматривать отказ от ряда привилегий", - сказал он, пояснив, что это касается, в частности, торговли, соглашений об экстрадиции.

(последует)

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