Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 15:06

***Ненужные силовые действия Анкары будут иметь экономические последствия

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, на фоне информации об отводе американских войск из северной Сирии, заявил, что Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

"Мы, может, и в процессе ухода из Сирии, но никоим образом мы не оставляем курдов, которые особенные люди и отличные бойцы", - написал Трамп на странице в Twitter.

"У Турции - большая курдская диаспора, и она (Анкара - ИФ) отлично понимает, что хотя у нас было только 50 солдат в этом районе Сирии, и что их выведут, однако любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты", - продолжил президент.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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