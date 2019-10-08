Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 15:10

***Ненужные силовые действия Анкары будут иметь экономические последствия

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, на фоне информации об отводе американских войск из северной Сирии, заявил, что Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

"Мы, может, и в процессе ухода из Сирии, но никоим образом мы не оставляем курдов, которые особенные люди и отличные бойцы", - написал Трамп на странице в Twitter.

"У Турции - большая курдская диаспора, и она (Анкара - ИФ) отлично понимает, что хотя у нас было только 50 солдат в этом районе Сирии, и что их выведут, однако любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты", - продолжил президент.

По словам Трампа, Вашингтон оказывает помощь курдам и оружием и финансами.

Также в Twitter Трамп напомнил о том, что Турция занимает важное место в американской внешней политике.

"Так много людей спокойно забывают о том, что Турция является крупным торговым партнером Соединенных Штатов, фактически они создают структурные стальные рамы для наших истребителей F-35. С ними также было приятно иметь дело, когда они помогали мне спасти многие жизни в (сирийской - ИФ) провинции Идлиб и возвратить в хорошем состоянии здоровья пастора Брансона, которые долгие годы был в тюремном заключении", - отметил президент.

Он добавил, что Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией.

Ряд СМИ накануне сообщал, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую Анкара планирует уже некоторое время, отмечают СМИ.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном ухудшались в прошлом году, в частности, в связи с отказом Турции освободить гражданина США пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвинили в причастности к попытке государственного переворота. Однако пастор был освобожден властями Турции 12 октября.

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