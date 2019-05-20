Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 19:41

Вашингтон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заверил в понедельник, что не делает попыток наладить переговорный процесс с Ираном.

"Появились фейковые новости, в которых утверждается безо всяких оснований, что США якобы пытаются наладить переговорный процесс с Ираном. Это все - неправда", - написал он в своем твиттере.

"Иран сам обратится к нам, когда и если он будет готов к этому. Тем временем, иранская экономика продолжает разрушаться. Это печально для иранского народа", - добавил Трамп.

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