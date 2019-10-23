Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 18:31

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что принимал решения по Сирии с учетом того, что его страна не должна брать на себя обеспечение безопасности во всем мире.

"Наши военные не должны заниматься обеспечением порядка в мире. Другие страны тоже должны вносить вклад в это", - сказал он, выступая перед журналистами в Вашингтоне.

Трамп добавил, что его действия по кризису на северо-востоке Сирии - "это шаг как раз в этом направлении (в направлении участия других стран в решении конфликтов - ИФ)".

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