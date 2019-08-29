Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 16:16

Вашингтон. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что намерен оставить в Афганистане 8,6 тыс. американских военнослужащих в случае достижения мирного соглашения с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

По сообщению американских СМИ, Трамп предупредил, что если после этого с территории Афганистана будут проводиться атаки против США, то американская армия вернется в эту страну "так, как никогда прежде".

В настоящее время в Афганистане служат около 14 тыс. военных США.

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