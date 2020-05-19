Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 22:13

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Цель поставок американских аппаратов ИВЛ в другие страны - спасать жизни, а не выполнять дипломатические задачи, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Цель этого - спасать жизни", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос, не ожидает ли он, что такие поставки помогут налаживать отношения со странами.

"Вероятно, это поможет дипломатии, но это - не наша цель", - добавил президент США.

Ранее власти США сообщили, что наладили эффективное производство аппаратов ИВЛ, необходимых, в частности, для лечения людей, заразившихся коронавирусом, и теперь начинают поставлять это оборудование в другие страны. В частности, такой груз, как ожидается, скоро будет передан в Россию.

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